Interview – La Suisse ne fixera pas de limite à l’accueil des Ukrainiens

Karin Keller-Sutter est en charge du Département Justice et Police.

«Je vois mal comment la Suisse pourrait refuser des femmes et des enfants à ses frontières». Tels sont les mots employés par la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, lors d’un entretien qu’elle a accordé au magazine d’informations «Mise au Point» de la RTS et diffusé dimanche soir.

Près de 25’000 statuts de protection S ont déjà été délivrés à des réfugiés ukrainiens par la Suisse. Plus de quatre millions et demi d’Ukrainiens ont fui leur pays, ces cinq dernières semaines. Or, «80% des réfugiés sont des femmes qui quittent leur pays parce qu’elles veulent protéger leurs enfants. Je crois que c’est notre tâche de leur donner la protection nécessaire», a encore précisé la Saint-Galloise.