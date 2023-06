Football: La Suisse ne peut plus se passer de Zeki Amdouni

Zeki Amdouni a inscrit son 23e but en 2023 en Andorre vendredi. AFP

Zeki Amdouni est un garçon de peu de mots. Lui, ce sont plutôt les buts qui lui permettent de s’exprimer le mieux. Mais par la force des choses, avec la tendance qu’il a les empiler, on le sollicite un peu plus. Sans doute qu’il y a pire comme mode d’apprentissage: plus Zeki Amdouni marque, plus Zeki Amdouni doit parler. La Suisse en profite à sa guise: en Andorre vendredi, le Genevois du FC Bâle a marqué son troisième but en trois matches de qualification et, au final, son but aura vraiment pesé pour cette victoire 2-1.

Il ne faut donc pas y aller par quatre chemins: Zeki Amdouni est le buteur du moment de l’équipe nationale. Elle en a besoin. «Nouveau buteur, non, sourit-il. Le plus important, c’est que je puisse aider l’équipe.» Sans Breel Embolo, sans Noah Okafor, la Suisse peut difficilement se passer de son efficacité. Tiens, vendredi, il ne lui a fallu qu’une seule véritable situation pour trouver la faille: un centre de Xherdan Shaqiri qu’il a su reprendre en bonne position.

Le regard de Yakin

Louable. Parce que la configuration tactique de ce match n’était pas là pour le mettre en valeur, avec cette Andorre si regroupée à l’intérieur du jeu. «Quand tu joues avec une seule pointe, c’est souvent difficile, reconnaît Amdouni. Surtout lorsque l’adversaire joue avec cinq défenseurs. Mon rôle était donc de faire en sorte d’étirer la défense. Mais aussi de marquer si j’en avais la possibilité.» Et cela bien fini par tomber, parce que depuis le début de l’année, cela tombe à chaque fois: club et sélection confondus, l’ancien joueur du Lausanne-Sport a inscrit 23 buts en 2023.

En équipe de Suisse, en marquant sur trois matches consécutifs, il a même fait ce que personne n’avait réalisé depuis Mario Gavranovic en 2012. «Zeki est dans une forme incroyable, il a le momentum, salue Murat Yakin. Malgré le peu d’occasions qu’il a eu, il parvient à être efficace, c’était particulièrement utile pour nous.» Et ses coéquipiers savent l’apprécier: «Je suis très heureux qu’il soit Suisse, se ravit Denis Zakaria. C’est un vrai talent.»

Indispensable pour les M21

Xherdan Shaqiri ne dit pas autre chose, lui qui le côtoyait pour la première fois (il était absent en mars) et qui a été l’auteur de la passe décisive: «Il a réalisé une belle saison et nous voyons ses qualités, notamment à la finition. À l’entraînement, il ne se cache pas, et moi j’aime ça. Mais il peut bien sûr encore progresser. Il devra notamment réussir le saut vers un plus grand championnat, et prouver qu’il peut aussi y être compétitif. Ce sera autre chose que la Super League. Mais je pense qu’il sera très important pour l’avenir de l’équipe de Suisse.»

