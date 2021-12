Covid-19 – La Suisse ne pourra pas vacciner les jeunes enfants avant janvier

Enfants moins protégés contre la rougeole depuis le début de la pandémie

La pandémie a entraîné l’une des plus grandes interruptions des vaccinations de routine chez les enfants, selon une étude parue dans la revue «The Lancet»: en 2020, 8,5 millions d'enfants dans le monde n’auraient ainsi pas reçu le vaccin recommandé contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche et 9 millions n’ont pas été vaccinés contre la rougeole. Soit une baisse de 8% de la couverture vaccinale mondiale contre ces maladies, rapporte la «NZZ am Sonntag». En parallèle, la Suisse a enregistré une baisse des ventes de ces vaccins l’an dernier.

Pour déterminer définitivement «si la vaccination a effectivement été réduite pendant la pandémie, nous avons besoin de toute urgence des taux de vaccination chez les enfants de 1 et 2 ans», exige ainsi l’infectiologue bâlois Ulrich Heininger de Bâle. Car selon lui, si la rougeole notamment apparaissait soudainement «et que de nombreux jeunes enfants n’étaient pas vaccinés à cause de reports de vaccination non rattrapés, il y aura probablement une épidémie».