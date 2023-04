Hockey sur glace: La Suisse plie une deuxième fois face à la Slovaquie

L’émotion engendrée par le barrage entre Ajoie et La Chaux-de-Fonds est retombée du côté de Porrentruy. Mais le hockey continue. La Raiffeisen Arena a accueilli samedi la Suisse qui poursuit sa préparation en vue des Mondiaux de Tampere et Riga (12 au 28 mai). Pour la deuxième fois en deux jours, l’équipe nationale affrontait la Slovaquie. Et pour la deuxième fois en deux jours, les hommes de Patrick Fischer se sont inclinés. Cette fois-ci 2-3 au terme d’une prolongation.