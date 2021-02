Les variants de l’inquiétude

Le variant britannique devient un phénomène quotidien et les mutations sud-africaine et brésilienne sont toujours plus courantes, a renchéri Linda Nartey, médecin cantonale de Berne et vice-présidente de l’association des médecins cantonaux. Elle a également appelé à un peu plus de patience alors que des voix croissantes s’élèvent contre le confinement.