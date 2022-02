Basketball - La Suisse ne s’est pas rassurée contre l’Irlande

Dire que cette équipe de Suisse abordait cette deuxième fenêtre internationale des préqualifications vers l’Euro 2025 décimée est un doux euphémisme. On savait Jonathan Dubas blessé au genou, le capitaine veveysan était bien là jeudi à Saint-Léonard, mais en civil, au bout du banc. Meilleur élément helvétique, Jonathan Kazadi et sa hanche convalescente ont pris place en tribune. Comme si ça ne suffisait pas, on a appris avant le coup d’envoi le forfait de Michel-Ofik Nzege, touché à l’épaule.

Arnaud Cotture intenable

Complètement dépassée dans les duels lors du 1 er quart (28-14), l’Irlande n’a eu d’autre choix que de changer de configuration défensive et de passer en zone 2-3. Cela a eu le mérite de stabiliser l’écart au score, avant même de le réduire drastiquement – 41-37 à la mi-temps. Pourquoi? Parce que la Suisse a vu son adresse à longue distance l’abandonner (0/10 à 3 points lors du 2 e quart). Surtout, elle a baissé sa garde en défense et a laissé Badmus (11 points à la pause) faire sienne la raquette helvétique.

Avec Fofana et Nzege dimanche?

On imagine que le passage aux vestiaires a été quelque peu mouvementé pour Natan Jurkovitz et ses partenaires. Après plus de dix minutes enfermés entre quatre murs, les joueurs de Papatheodorou ont encore dû s’adapter après la pause et attaquer une défense de zone 3-2, sur laquelle Marko Mladjan s’est régalé (9 points lors du 3e quart), comme l’autre tireur tessinois Roberto Kovac. Et après un 3e quart plutôt bien contrôlé, la Suisse avait repris quelques couleurs au tableau d’affichage (61-52).