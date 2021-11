Basketball - La Suisse ne s’est pas ratée à Fribourg

Dubas montre l’exemple

Avec le couteau suisse de Fribourg Olympic dans ses rangs, la Nati (60e) possédait surtout une arme offensive de plus à la création. Altruiste, Jurkovitz s’est régalé au poste bas pour distiller le jeu en début de partie. On a alors beaucoup vu Dubas. Le capitaine, qui n’avait joué que les quatre premières minutes jeudi avant de ne plus fouler le parquet - comme Yoan Granvorka - s’est jeté au sol sur les ballons et a montré l’exemple au rebond – quatre offensifs. D’ailleurs, après un premier quart-temps (21-11) marqué de l’empreinte de Roberto Kovac (10 points), la Suisse régnait sous les panneaux (16-4 au rebond).