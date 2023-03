La Suisse ne veut pas des Genevois condamnés au Maroc pour terrorisme

Genève/Maroc : La Suisse ne veut pas des Genevois condamnés pour terrorisme

Les familles et les avocates des deux Genevois contestent vigoureusement ces éléments. Interrogée par la «RTS», l’avocate de K., Me Miriam Mazou, a par ailleurs estimé que les conditions de détention de son client étaient déplorables et qu’il existait un risque concret qu’il mette fin à ses jours. Me Saskia Ditisheim, une autre de ses avocates, a pour sa part jugé que la Suisse n’assumait pas son rôle de protection de ses deux ressortissants. Contestant qu’ils soient des terroristes et les estimant prisonniers d’une spirale judiciaire empreinte d’arbitraire, elle considère que la Confédération devrait «reconnaître cette injustice» et «faire tout son possible pour les rapatrier».