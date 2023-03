Eurovision 2023: La Suisse n’est pas favorite

Les 37 chansons candidates à l’Eurovision 2023 sont désormais connues. Et c’est peu dire que les chances que la Suisse remporte le concours sont minces, si l’on en croit les choix des bookmakers. Avec «Watergun» , le vainqueur de l’émission «The Voice of Switzerland» en 2020, Remo Forrer, 21 ans, originaire du Toggenburg (SG), ne figure qu’à la 14e position du classement des favoris.

Aux trois premières places des chansons les plus cotées, on retrouve, «Tattoo» de Loreen pour la Suède, «Cha Cha Cha» de Käärijä pour la Finlande et «Heart Of Steel» de Tvorchi pour l’Ukraine. La France, représentée par la Québécoise à la voix grave Zarra, pointe à la 10e position du classement avec «Évidemment».