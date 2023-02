Situations de crise : La Suisse n’est pas préparée aux catastrophes

Après le tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie, qui a fait au moins 28’000 morts, un groupe de médecins met en garde contre une catastrophe similaire en Suisse. «Le pays n’est pas préparé à cela. Lorsqu’il y a plus de 25 blessés graves, nous avons déjà un problème», déclare dans la «SonntagsZeitung» Mathias Zürcher, médecin-chef de la médecine de sauvetage et de catastrophe à l’hôpital universitaire de Bâle.

S’il y a assez de capacités pour traiter les blessés, elles ne sont pas suffisantes dans tous les domaines, ajoute-t-il. De plus, elles sont réparties dans tout le pays. Et personne n’a de vue d’ensemble. Le groupe de médecins critique également Berne qui, selon eux, n’accorde pas aux services de secours suisses et à la médecine aiguë l’attention nécessaire. La Confédération a bien un organe pour gérer ce type de situation, le Service sanitaire coordonné (SSC), mais ce dernier a été restructuré suite à une décision du Conseil fédéral et est désormais mal organisé et pas efficacement coordonné, affirme Joseph Osterwalder, professeur émérite de médecine d’urgence à Saint-Gall. Selon lui, le SSC manque entre autres de connaissances spécifiques, de concepts et de personnel.