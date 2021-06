Tennis - La Suisse n’est plus invincible à Paris

On avait été gâté depuis deux jours à Paris. Après Henri Laaksonen dimanche, Roger Federer et Belinda Bencic s’étaient aussi qualifiés lundi pour le 2e tour de Roland-Garros. Las pour nous, une compatriote ne verra pas ce stade du Grand Chelem parisien: il s’agit de Stefanie Vögele (31 ans, WTA 131), éliminée mardi midi par Jasmin Paolini (91e) sur le score de 7-5 6-1 en 1h18’.

Dans la touffeur du court no 10 et devant 12 personnes – on a compté –, l’Argovienne pensait avoir pris une belle option sur le 1er set en prenant le service de son adversaire pour mener 5-4. Mais la Suissesse a fait trop de fautes sur le jeu suivant pour espérer tout autre scénario qu’un retour de l’Italienne, au petit gabarit mais à la puissance impressionnante. Après un «Forza» rageur, Jasmin Paolini a pris les commandes.

Celle qui raffole de prendre la balle au plus haut en coup droit et qui adore la terre battue aurait pu les lâcher en début de seconde manche. À 1-1, Stefanie Vögele a eu trois occasions de faire le break. Elle n’a pas pu, su les convertir. Et derrière, elle a sombré définitivement. C’est la huitième élimination consécutive au 1er tour d’un Grand Chelem pour l’ex-no 42 mondial (2013), qui n’y arrive plus depuis quatre ans.