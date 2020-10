Covid-19 : La Suisse nettement plus infectée que ses voisins

Au cours de la semaine écoulée, le nombre de cas a plus que doublé. Chaque personne positive infecte en moyenne 1,6 personne.

La Suisse enregistre nettement plus de cas d’infection au coronavirus que les pays voisins. Les chiffres sont cinq fois plus élevés qu’en Allemagne, deux fois plus élevés qu’en Autriche et en Italie. Il faut absolument respecter les règles d’hygiène, a une nouvelle fois lancé vendredi Stefan Kuster lors d’un point de presse.