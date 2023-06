Guerre en Ukraine: La Suisse, nid d’espions russes, selon les renseignements

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a encore renforcé la rivalité entre grandes puissances et fait de la Suisse – terre d’accueil de nombre d’organisations internationales – une plaque tournante de l’espionnage russe et chinois, selon le Service de renseignement de la Confédération (SRC). «La Russie a détruit en Europe l’ordre de paix fondé sur des règles», note le SRC dans son rapport annuel publié lundi.

Une évolution qui fait que «les forums internationaux de promotion de la paix et de la sécurité collective comme l’ONU et l’OSCE ont encore perdu de leur efficacité et un nouvel ordre mondial stable n’est pas à l’horizon», analysent les services suisses. À cela vient s’ajouter la tendance «vers un ordre mondial bipolaire, marqué par la rivalité systémique entre les États-Unis et la Chine».