Session d’été: La Suisse n’interdira pas les trophées de chasse

La Vaudoise y relevait que les animaux figurant dans les annexes I à III de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) étaient victimes d’une surexploitation et que leur chasse était une pression supplémentaire inutile. Elle expliquait que beaucoup de ces animaux provenaient de pays pauvres tentés par le gain financier que de telles chasses peuvent rapporter.

Mesures déjà prises

Mais les sénateurs n’en ont pas voulu. «Une interdiction unilatérale de commerce serait contre-productive et entraverait la gestion durable des espèces animales et végétales. Les mesures prises à l’échelon international dans le cadre de la CITES sont bien plus efficaces pour la conservation des espèces menacées qu’une interdiction unilatérale de la part de la Suisse, a rappelé Benedikt Wurth (Centre/SG), au nom de la commission. Et de souligner que Berne s'engage très activement au sein de cette convention.

«Qui veut d’une corne de rhinocéros dans son salon?»

Elle a reçu le soutien d’Olivier Français (PLR/VD): «Accepter l'importation de tels trophées, c'est participer à la destruction de cette faune», a-t-il argumenté. La population locale n'est en outre aucunement aidée, a-t-il expliqué en balayant les recommandations du WWF. Et de mettre en doute l’efficacité de la CITES. «Il peut toutefois se passer plusieurs années entre une décision visant à protéger certaines espèces et son application», a-t-il indiqué. Et de conclure: «Et qui veut d’une corne de rhinocéros dans son salon?»



Le Conseil fédéral rejetait également la motion. «Une réponse consiste à dire que, quand on n’arrive pas à maîtriser quelque chose, on l’interdit. Mais nous avons choisi un chemin différent qui est de nous engager fortement dans le cadre de la CITES», a souligné Alain Berset. Selon lui, la Suisse veut veiller à ce que le commerce international ne menace pas la survie des espèces. «Il n’est donc pas question de l’interdire, mais d’essayer de le réguler et de le contrôler.»