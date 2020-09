Coronavirus : La Suisse s’engage pour un accès mondial au vaccin

Le dispositif Covax, qui vise à permettre un accès mondial à un vaccin contre le Covid-19, sera financé à hauteur de 20 millions de francs par la Confédération. L’objectif de l’initiative est d’acquérir deux milliards de doses d’ici fin 2021.

L’objectif de l’initiative est d’acquérir deux milliards de doses de vaccin auprès de différents fabricants d’ici fin 2021. Actuellement, neuf vaccins candidats prennent part à Covax et neuf autres sont en cours d’évaluation. Covax entend ainsi créer le portefeuille de vaccins le plus important et le plus diversifié au monde.