Hockey sur glace – La Suisse perd aussi contre l’Allemagne à la Deutschland Cup

Yannick Weber (au centre) et ses coéquipiers ont concédé un deuxième revers en autant de sorties à la Deutschland Cup .

Cela ne pouvait pas être pire que jeudi, lorsque l’équipe de Suisse a sombré face à la Slovaquie (défaite 7-1). Une réaction face aux Allemands suite à la claque reçue en ouverture du tournoi? En partie, oui. L’attitude globale de l’équipe de Patrick Fischer était meilleure, comme on pouvait s’y attendre. Et devant les filets, le gardien du HC Bienne Joren van Pottelberghe a apporté davantage de sérénité que Philipp Wüthrich (CP Berne) deux jours plus tôt face aux Slovaques.