Réchauffement climatique : La Suisse perdra 95% de sa masse glaciaire d’ici la fin du siècle

Fonte inéluctable des glaciers, montée du niveau des mers, problèmes d’approvisionnement en eau potable… Le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale n’a pas caché son pessimisme sur l’avenir de la planète.

La disparition des glaciers entrainera une diminution du débit des rivières et affectera l’approvisionnement en eau potable des villes, un des plus gros problèmes liés au réchauffement climatique. (Sur la photo, le glacier d'Aletsch en Valais)

Dans une interview accordée à l’agence de presse autrichienne APA, relayée par le «Tyroler Tageszeitung» , le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) Petteri Taalas n’a pas caché son pessimisme sur les conséquences du réchauffement climatique. Il a déploré la fonte inéluctable des glaciers, «qui «continuera pendant des siècles», et la «montée du niveau de la mer», malgré «que les gouvernements luttent courageusement contre le changement climatique».

D’ici à la fin du siècle, en Suisse par exemple, «il ne restera plus que 5% de la masse glaciaire actuelle», a-t-il estimé. En Autriche, c’est l’entier des glaciers qui disparaîtra.

Des villes à déplacer

Parmi les conséquences drastiques du réchauffement climatique: la montée du niveau des mers. Certaines villes seraient si affectées qu’elles risquent d’être déplacées, à l’image de Londres. Les Pays-Bas, se trouvant déjà en partie sous le niveau de la mer, «lutteront désespérément contre la hausse des eaux», tout comme le Bangladesh d’ailleurs ou encore les États insulaires du Pacifique. D’autres villes, comme Los Angeles ou Copenhague, également situées sous le niveau de la mer – qui devrait s'élever de dix à trente mètres – en souffriraient. Des mégapoles en Asie seraient également menacées. «Il faudra des adaptations majeures pour reconstruire ces villes sur des sites plus éloignés dans les terres», a alerté Petteri Taalas.

Il évoque également le problème de l’approvisionnement en eau potable, conséquence logique de la disparition des glaciers puisque le débit des rivières diminuerait. «Le problème de l’eau est le plus gros problème: en aurons-nous assez pour l’agriculture et les populations?» La production d'électricité serait également menacée. Pour imager ses propos, il cite les grands fleuves de l’Inde et de la Chine s’alimentant des glaces himalayennes. Il en va de même pour les glaciers des Andes au Pérou ou les Rocheuses aux États-Unis.