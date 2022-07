Football: En voie de guérison, les Suissesses s’entraîneront à Sheffield

Le suspense a duré un peu plus long que prévu, mais tout semble rentrer dans l'ordre pour l'équipe de Nils Nielsen. Les Suissesses vont bien pouvoir s'entraîner et donner l'habituelle conférence de presse d'avant-match, ce mardi à 17 heures, dans les entrailles de Bramall Lane, à Sheffield.

Après l’«hécatombe» de la veille - huit joueuses et onze membres du staff souffrants et confinés dans leur chambre d'hôtel - une seule nouvelle joueuse (Meriame Terchoun) a été touchée par les symptômes gastro-intestinaux, dans la nuit de lundi à mardi. «Les joueuses et les membres du staff qui étaient malades depuis dimanche, sont en voie de guérison», a communiqué l'ASF, en matinée.