Hockey sur glace - La Suisse peut prendre la première place, le Canada gagne enfin

La Suisse peut prendre la tête de son groupe, jeudi aux Mondiaux en Lettonie, si elle gagne contre la Slovaquie (15 . 15). Parce que sans jouer mercredi, la troupe de Patrick Fischer a profité des résultats de ses poursuivants et reste troisième du classement (6 points), à trois longueurs des Slovaques.

C ’ est d ’ abord la Russie qui a rendu service aux Helvètes en s ’ imposant 3-0 (0-0 1-0 2-0) contre le Danemark. Les Danois, quatrièmes, n ’ étaient qu ’ à une longueur des Suisses avant le coup d ’ envoi. Les Russes, qui ont vaincu grâce à des buts de Morozov (40e), Barabanov (50e) et Voronkov (57e), rejoignent la Slovaquie en tête du classement (9 points), mais avec un match en plus.