Tennis - La Suisse peut remercier Henri Laaksonen

Que faut-il retenir de ces deux jours? Qu’Henri Laaksonen a été le grand bonhomme du week-end, mais aussi que cela a été un peu plus compliqué que prévu. Enfin, peut-être pas pour le coach de Roger Federer, qui nous avait prévenus, jeudi, tout en détaillant les derniers faits d’armes de Benjamin Hassan (ATP 325) et Hady Habib (424e). «Ces Libanais savent jouer. Et nous, on n’a pas trois joueurs du top 20 non plus. Cela va plutôt être des matches de Challenger assez ouverts et difficiles», nous avait dit Severin Lüthi.