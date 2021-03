Le fait est que Timothy Fayulu, qui était dans le même temps convoqué pour les éliminatoires de la CAN, se trouvait à la croisée des chemins et qu’il devait faire un choix. Celui-ci penchait peut-être davantage du côté du Congo il y a encore quelques semaines, le portier de 21 ans ayant déjà participé à deux rassemblements avec les Léopards. «J’ai eu un rendez-vous avec la Fédération suisse qui m’a tenu un discours clair et net. Aujourd’hui, je suis international suisse et je vais tout faire pour honorer cette sélection. J’en suis très fier», s’est-il expliqué sur un live Instagram de trois minutes.