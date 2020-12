OMC : La Suisse pour un compromis sur les vaccins face aux critiques

Les 13 membres du groupe d’Ottawa dont fait partie la Suisse souhaitent que les 164 pays de l’OMC s’engagent à ne pas rendre le commerce mondial plus difficile pendant toute la période de la pandémie.

La Suisse et ceux qui s'opposent à des exceptions à la propriété intellectuelle sur les produits contre le coronavirus proposent plutôt une déclaration politique à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève (archives).

La Suisse et les autres acteurs du groupe d’Ottawa veulent que les pays de l’OMC s’engagent à ne pas entraver le commerce médical, dont les vaccins, pendant la pandémie. De quoi contourner des exceptions sur la propriété intellectuelle auxquelles Berne est opposée.

Lors de la réunion jeudi à Genève du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), organe suprême de l’institution, les 13 membres du groupe d’Ottawa ont proposé de discuter en janvier prochain d’une déclaration politique ou même d’une décision. Ils souhaitent que les 164 pays de l’organisation s’engagent à ne pas rendre le commerce mondial plus difficile pendant toute la période de la pandémie.

«Nous avons besoin d’une réponse internationale» pour garantir que le commerce soit «un instrument efficace» face à celle-ci, a dit lors de la réunion l’ambassadeur suisse à l’OMC Didier Chambovey. Malgré le soutien de «nombreux gouvernements», aucun consensus n’a été atteint et l’UE va continuer à travailler sur cette proposition, a affirmé de son côté à la presse le porte-parole de l’organisation.

Plusieurs membres souhaitent notamment une approche plus large en ajoutant la question de la propriété intellectuelle liée à l’accord TRIPS, contrairement au groupe d’Ottawa. Les perturbations liées à des restrictions aux exportations et aux tarifs à l’exportation doivent être évitées et le commerce doit être facilité, selon les 13 membres.