Astronomie : La Suisse pourra observer une éclipse de Lune totale tôt le 16 mai

Les amateurs pourront assister au début du phénomène mais le lever du Soleil devrait ensuite gâcher quelque peu l’observation de la partie la plus intéressante.

Les amoureux d’astronomie et les lève-tôt auront droit à un joli spectacle céleste dans la nuit du 15 au 16 mai prochain. En effet, l’alignement Soleil-Terre-Lune sera quasi parfait et la Lune passera entièrement dans l’ombre de la Terre. Il y aura donc une éclipse totale de la Lune.

Pas de couleur orange en vue

Or c’est durant cette phase totale que le spectacle est le plus intéressant car la Lune se pare d’une belle couleur orange cuivré. Avant et après le passage dans l’ombre, le satellite se trouve simplement dans la pénombre de la Terre. Ce qui ne produit aucune couleur particulière, simplement un assombrissement progressif d’un côté ou de l’autre de la Lune.