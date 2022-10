Conjoncture : La Suisse pourrait être épargnée par la récession en Europe

On se croirait dans un album d’Astérix et son village d’irréductibles Gaulois. Mais là il s’agit de la Suisse au cœur de l’Europe face à la crise conjoncturelle annoncée indique la «NZZ am Sonntag». Car déjà après la crise du coronavirus, notre pays s’est rétabli plus rapidement que ses voisins. De même, la Suisse est désormais mieux armée pour faire face à la crise énergétique qui s’annonce. C’est ce que montrent les dernières prévisions conjoncturelles de la Confédération. «L’incertitude est très élevée. Néanmoins, dans le scénario de base actuel, nous estimons que la Suisse peut éviter une grave récession», explique Eric Scheidegger, économiste en chef et vice-directeur du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).