Beach soccer - La Suisse poursuit sur sa lancée

Trois matches, trois victoires. L’équipe d’Angelo Schirinzi a fait carton plein dans le groupe C de la Coupe du monde de beach soccer en Russie. Après l’exploit contre le Brésil (5-5, 4-3 tab) et le succès convaincant contre la Biélorussie (7-3), la Suisse a battu le Salvador 8-7 au bout du suspense ce mardi. La victoire a été longue à se dessiner. Après une deuxième période catastrophique durant laquelle les Suisses ont encaissé cinq buts, ils sont revenus de nulle part en fin de rencontre, faisant passer le score de 4-7 à 8-7 dans les cinq dernières minutes. Auteur d’un quadruplé, Dejan Stankovic a inscrit le but vainqueur d’une reprise de volée acrobatique à 47 secondes de la fin du match.