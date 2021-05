Hockey sur glace - La Suisse prend un départ canon aux Mondiaux

L’équipe de Suisse a obtenu un premier succès aux Mondiaux de Riga et répondu (avec la manière) aux attentes face à la République tchèque. Menée 1-0 suite à un but de l’attaquant des New York Rangers, Filip Chytil (15e), l’équipe de Suisse a répliqué 143 secondes plus tard par l’intermédiaire de Grégory Hofmann. L’attaquant du EV Zoug, récemment couronné champion de Suisse, a mis l’équipe de Suisse sur orbite d’un superbe slapshot dans l’axe (18e, 1-1).

Quatre buts en powerplay

Le jeu de puissance helvétique a donné satisfaction samedi soir, notamment grâce au sens du but de Grégory Hofmann et Timo Meier. L’attaquant des San Jose Sharks a d’ailleurs inscrit son deuxième but de la soirée à 5 contre 4 à la 51e minute sur un service parfait du Davosien Enzo Corvi (1-4). Hofmann a ajouté un cinquième but à un peu plus de deux minutes de la sirène finale (58e, 2-5).