Football: La Suisse présente son nouveau maillot, avec Roger Federer

Aux grands moments, les invités prestigieux? Pour la seconde partie de l’énoncé, oui. Roger Federer, bien qu’il ne soit bientôt plus classé à l’ATP, conserve toute son envergure et tout l’encadrement de l’équipe nationale l’a accompagné pour une photo souvenir. Pour la première partie, en revanche, c’est une affaire de goûts et de couleurs. Quoi qu’il en soit, l’équipe de Suisse a un nouveau maillot, et elle l’a présenté en compagnie du Bâlois de 41 ans à Bad Ragaz (SG) lundi.