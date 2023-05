Diplomatie: La Suisse préside pour la première fois le Conseil de sécurité de l’ONU

La délégation Suisse va présider les débats à New York pendant le mois de mai.

Après un mois controversé sous la responsabilité de la Russie en pleine guerre en Ukraine, la présidence tournante du Conseil de sécurité de l’ONU revient pour la première fois à la Suisse dès ce lundi. Et Berne semble vouloir profiter de l’occasion pour se montrer proactive sur les dossiers internationaux et compte insister sur la protection des populations touchées par les conflits.

«C’est une occasion de souligner l’importance de la protection des civils à un moment où le droit international humanitaire est sous pression. Et de peut-être changer le comportement de certains acteurs internationaux», a par exemple déclaré à la «RTS» Thomas Gürber, chef de division pour l’ONU au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Trois conseillers fédéraux feront le déplacement à New York pendant ce mois de présidence. Le chef du DFAE Ignazio Cassis s’y rendra ce mercredi pour présider des débats sur les efforts internationaux pour une paix durable. Dans trois semaines, le président de la Confédération Alain Berset et Viola Amherd se rendront aussi à New York.