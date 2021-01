Rapport : La Suisse prête à faire face à une menace terroriste

Selon le rapport final de l’exercice du Réseau national de sécurité 2019, la menace terroriste a pu être bien maîtrisée. Le texte comprend des recommandations que le Conseil fédéral entend mettre en oeuvre.

Pour rappel l’exercice avait été réalisé du 11 au 13 novembre 2019 avec 2000 cadres issus de 70 états-majors de la Confédération et des cantons. Il visait à vérifier la capacité de la Suisse à maîtriser une menace terroriste persistante et à déterminer les aspects décisifs en pareil cas.

Selon le rapport «ERNS 19», des faiblesses ont été mises à jour dans la gestion de crise. Des faiblesses qui ont été résumées dans 15 recommandations à l’intention du Conseil fédéral, de la Conférence cantonale des directrices et directeurs de justice et police et de la Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers.