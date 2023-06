La Suisse prête à tout scénario catastrophe lié aux barrages

Dans la nuit de lundi à mardi, un barrage a été partiellement détruit dans le sud de l’Ukraine. Une telle situation pourrait-elle se produire en Suisse? «Nous sommes préparés à tous les scénarios possibles, entre autres guerre, attentat terroriste ou dangers naturels», assure Markus Schwager, le directeur adjoint de l’Autorité de surveillance de l’Office fédéral de l’énergie pour la sécurité des barrages, dans les colonnes du « Tages-Anzeiger » (article en allemand). Et chaque scénario s’accompagne «des règlements d’urgence correspondants qui assurent en détail la collaboration entre les exploitants et les autorités», poursuit-il.

En temps de paix, les principaux dangers sont les crues et les tremblements de terre. Et si les exigences de sécurité varient selon la taille des installations et le volume d’eau stockée, «chaque ouvrage de retenue doit cependant pouvoir résister à une forte crue», rappelle Markus Schwager. Quant aux tremblements de terre, il assure que «la sécurité est contrôlée en permanence».