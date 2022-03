Classement : La Suisse, quatrième «pays le plus heureux du monde»

Pour la cinquième année de suite, la Finlande remporte la palme de la nation du bonheur. Notre pays échoue une nouvelle fois au pied du podium.

Décidément, la Finlande est indétrônable. Avec une note de 7,82 sur 10, le pays nordique de 5,5 millions d’habitants est une nouvelle fois désigné «pays le plus heureux du monde». Il devance le Danemark, l’Islande, la Suisse et les Pays-Bas, dans un haut du classement inchangé. «Les trois plus fortes progressions ont été en Serbie, en Bulgarie et en Roumanie. Les plus forts reculs au Liban, au Venezuela et en Afghanistan», selon le «World Happiness Report», une étude annuelle sponsorisée par les Nations Unies lancée il y a une dizaine d’années.