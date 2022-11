Hockey sur glace: La Suisse quitte la Karjala Cup sur une victoire

Grâce à sa victoire 3-2 après prolongation contre la Tchéquie dimanche, la sélection de Patrick Fischer s'est assuré la deuxième place - derrière la Suède - à la Karjala Cup de Turku en Finlande. Le programme était pourtant chargé avec trois matches en quatre jours face aux trois poids lourds du hockey continental: la Finlande jeudi (victoire 3-2 après les tirs au but), la Suède samedi (défaite 3-2 après prolongation) et la Tchéquie dimanche avec le gardien Leonardo Genoni de retour devant les filets (victoire 3-2, but de Sven Senteler à la 61e minute).

300 matches et un but pour Ambühl

La troisième sortie des Suisses, contre les Tchèques au dernier jour de la compétition, a probablement été la plus laborieuse du tournoi. Andres Ambühl, qui disputait son 300e match international, a égalisé à 1-1 à la 11e minute d’un superbe tir depuis un angle fermé. Les Tchèques ont repris l’avantage grâce à un but de l’attaquant d’Ambri Michael Spacek (13e). Noah Rod, d’une déviation chanceuse, a permis aux Suisses de revenir une fois de plus à la hauteur des Tchèques juste avant la fin de la deuxième période (38e, 2-2). En prolongation, une grossière erreur de relance d’un défenseur tchèque a offert le but gagnant à l’attaquant du EV Zoug, Sven Senteler, après 20 secondes seulement dans le temps additionnel (61e, 3-2).