Athlétisme: La Suisse rafle trois médailles d’or aux Championnats d’Europe M20

Manuel Gerber, Mathieu Chèvre, Joël Csontos et Jonathan Gou Gomez (de gauche à droite) ont fait triompher la Suisse au relais 4x100 m masculin des Championnats d’Europe M20. Swiss Athletics

Audrey Werro et Ramon Wipfli - tous deux 19 ans - ainsi que le relais 4x100 m masculin ont apporté à la Suisse une troisième, quatrième et cinquième médailles en trois jours aux Championnats d’Europe M20, disputés à Jérusalem. Après le bronze de Valérie Guignard sur 100 m haies et l’argent de Valentin Imsand au saut à la perche, la Fribourgeoise et le Bernois se sont parés d’or sur 800 m. Puis le quatuor composé du Vaudois Jonathan Gou Gomez (17 ans), du Bâlois Joël Csontos (17 ans), du Jurassien Mathieu Chèvre (19 ans) et du Saint-Gallois Manuel Gerber (18 ans) les a imités dans la foulée sur le relais.

Audrey Werro a bouclé sa course en 2’03’’38, loin de son record personnel (1’59’’53) mais suffisant pour grimper sur la plus haute marche du podium. La Britannique Abigail Ives (2’05’’89) et la Turque Dilek Koçak (2’06’’21) complètent le podium.

Déjà sacrée championne d’Europe M20 en 2021 puis vice-championne du monde dans la même catégorie l’année suivante, Audrey Werro ajoute une troisième médaille internationale à sa collection.

Pour Ramon Wipfli, en revanche, il s’agit d’une première. Dix jours après s’être imposé aux Championnats de Suisse, le Bernois a dominé sa série en 1’47’’20 (à 47 centièmes de son record personnel), prenant le meilleur sur le Français Thomas Marques de Andrade (1’47’’29) et l’Espagnol Ronaldo Olivo (1’47’’39).

À ce stade, le bilan helvétique de la journée se révélait déjà plus que satisfaisant. Mais Jonathan Gou Gomez, Joël Csontos, Mathieu Chèvre et Manuel Gerber (18 ans) ont décidé de poursuivre la moisson dorée en prenant la première place du relais 4x100 m masculin. Avec un temps cumulé de 39’’87, ils ont devancé les quatuors néerlandais (40’’14) et allemand (40’’15).