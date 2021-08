Afghanistan : La Suisse rapatrie tout son personnel encore à Kaboul

Les représentants suisses encore présents dans la capitale afghane vont rentrer. Près de 200 collaborateurs locaux recevront des visas humanitaires.

Lors d’une conférence de presse, vendredi à Berne, Mario Gattiker, secrétaire d’État au Secrétariat d'État aux migrations, a annoncé que six employés de la Direction du développement et de la coopération (DDC), dont trois sont à Kaboul, vont être évacués. Les 38 membres du personnel local de la DDC en Afghanistan et leurs familles proches seront rapatriés en Suisse par avion. Ils recevront des visas humanitaires. Au total, 200 personnes sont susceptibles d’être concernées. «Ils pourraient être considérés comme des collaborateurs et leur vie est menacée», a expliqué Mario Gattiker.