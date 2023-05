Vaccin Covid: La Suisse jète les doses à la poubelle

On les comptera en millions: en 2023, la Suisse se fera livrer plus de 13 millions de doses de vaccin contre le Covid. Or comme le remarque le «Matin Dimanche», presque plus personne n’en veut. Lors des quatre premiers mois de l’année, seules 62’000 personnes ont reçu une vaccination. La Suisse a déjà jeté des millions de doses et devra se résoudre à faire de même, calcule le journal dominical, d’autant que le reste du monde n’est pas plus intéresser à nous les racheter. Sur les 61 millions de vaccins commandés au total, la majorité aura fini à la poubelle.