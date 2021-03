Football: Shaqiri lance les hostilités après 2 minutes

Face aux modestes Lituaniens - la formation balte occupe le 129ème rang du classement FIFA, les hommes de Vladimir Petkovic doivent confirmer leur bonne prestation offerte à Sofia. Et, en plus de la victoire, les Suisses seraient bien inspirés d'inscrire, s'ils en ont la possibilité, beaucoup de buts. On le rappelle: en cas d'égalité entre deux équipes dans un groupe, ce sont les buts marqués qui aideront à les départager.