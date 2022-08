Hippisme: La Suisse recule, mais garde ses chances

Pius Schwizer à la manœuvre. IMAGO/Stefan Lafrentz

La finale des Mondiaux de saut d’obstacles par équipes, ce vendredi dès 21h, s’annonce palpitante. La Suède, championne olympique à Tokyo et en tête, et la France, 2e, ont une longueur d’avance, mais l’Allemagne et cinq autres équipes sont à moins d’une barre du podium, et tout se jouera donc dans cette dernière ligne droite, sur un parcours encore plus difficile, en nocturne et dans un stade plein. Électrisant!

La Suisse, 7e, a certes reculé de deux cases depuis mercredi, mais elle garde toutes ses chances de médaille et surtout de qualification pour les JO de Paris (cinq premières places, hormis la France, qualifiée d’office). À l’inverse de la veille, Pius Schwizer a parfaitement assuré son rôle d’ouvreur, en signant un sans-faute millimétré avec «Vancouver de Lanlore», et l’équipe de Michel Sorg était donc idéalement lancée.

Le jeune Edouard Schmitz a justifié à nouveau la confiance placée en lui, en faisant un beau tour, malgré une faute sur l’ultime obstacle. «C’est une erreur de débutant, j’aurais dû raccourcir mes foulées dès la réception du No 13, j’ai trop attendu.» Le Genevois oubliait de dire qu’il avait monté jusque-là son «Quno» à la perfection.

Plus que Fuchs pour le podium individuel

Le susceptible «Leone Jei» entra en reculant dans ce grand stade et cela perturba peut-être un peu le début du tour de Martin Fuchs: une petite hésitation à l’abord du «bidet» (pièce d’eau surbarrée) et une faute. «J’aurais dû monter le début avec plus de rythme», dira Fuchs. La suite fut solide, mais le Zurichois recule du 3e au 15e rang individuel. Le Français Julien Epaillard reste en tête et, des cinq leaders, Fuchs est le seul à perdre du terrain. Encore possible de rattraper ça d’ici à dimanche, mais…