Football : La Suisse récupère une cinquième place européenne

Les clubs suisses termineront la saison dans le top 15 de l’indice UEFA. Il y aura donc un billet supplémentaire en Coupe d’Europe pour eux dès 2023/2024.

Dès la saison 2023/2024, ce sont à nouveau cinq équipes helvétiques qui s’en iront porter le drapeau à croix blanche à travers le continent. Contre quatre durant l’exercice passé, celui écoulé et le prochain, le pays étant tombé entre la 17e et la 19e places ces trois dernières années. Le parcours de Young Boys en Ligue des champions, qui s’est frayé un chemin jusqu’en phase de groupes avant d’y obtenir une victoire et deux matches nuls, et la route du FC Bâle en Conference League (éliminé par Marseille en 8es de finale) ont fait le jeu de tous leurs voisins.