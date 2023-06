Guerre ukraino-russe: La Suisse «redore son blason» en déminant le territoire ukrainien

Depuis le déclenchement des hostilités, le nombre de zones contaminées par des mines, des armes à sous-munitions et des restes explosifs a fortement augmenté en Ukraine, relate ce 22 juin 2023 le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Le danger est direct pour la population civile, d’où la nécessité de prendre des mesures de déminage humanitaire. Pour dépolluer de manière sûre et rapide les importantes surfaces minées, l’Ukraine nécessite des moyens mécaniques de déminage.

Un petit monstre

Un coût global de plus d’un million

Enfin un soutien de la Confédération

Selon Digger, le déminage redevient heureusement une priorité de la Direction du développement et de la coopération (DDC), qui devrait être l’acteur principal de ce secteur. Le directeur de la firme jurassienne, Frédéric Guerne, précise qu’il n’avait plus reçu de soutien de la Confédération depuis 10 ans: «c’est grâce à la volonté personnelle de Viola Amherd que ce projet a abouti au DDPS. C’est une sacrée fierté! Le savoir-faire suisse en matière de déminage permettrait à la Suisse de redorer son blason et de se profiler avec une aide alternative à l’armement en Ukraine.»



Frédéric Guerne peut d’autant plus se réjouir de l’appui de Viola Amherd, car il y a peu encore, Berne mettait des obstacles à la livraison de matériel de déminage à l’Ukraine, ces appareils étant classés comme biens à double usage, car ils peuvent être utilisés tant à des fins civiles que militaires.