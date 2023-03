Jeux olympiques: La Suisse réfléchirait à une candidature aux JO d’hiver en 2030

Le Valais avait refusé en 2018 d’accueillir des JO

Pour rappel, la Suisse a organisé pour la dernière fois des JO d’hiver en 1948, à Saint-Moritz (GR). Et toutes les tentatives pour en accueillir à nouveau ont été coulées dans les cantons au cours des 15 dernières années. Ainsi en 2018, 54% des Valaisans avaient refusé un prêt de 100 millions pour que Sion se porte candidate en 2026. Il faut dire aussi que le peuple valaisan avait été traumatisé par la candidature malheureuse de Sion pour les JO de 2006. Quand le président du CIO de l’époque, Juan Antonio Samaranch, avait annoncé en juin 1999 que c’était Turin qui avait été choisie, les larmes avaient coulé dans tout le Valais et au-delà. Le conseiller fédéral Adolf Ogi, qui portait la candidature de Sion, en avait été profondément choqué, d’autant que Samaranch lui avait promis les JO, avait-il confié plus tard.