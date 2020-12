Justice : La Suisse remet 330 kalachnikovs à l’Allemagne

Les fusils d’assaut avaient été saisis par le biais de l’entraide judiciaire à la demande de Berlin. En Allemagne, les kalachnikovs sont considérés comme des armes de guerre.

Ce dernier a été condamné entre-temps dans son pays pour acquisition et exportation intentionnelles d’armes interdites. Il a écopé d’une peine de deux ans avec sursis.

Armes transformées

Une importation définitive en Suisse n’était pas possible non plus car l’homme ne disposait pas des documents exigés par les autorités fédérales. (décision RR.2020.110 du 18 novembre 2020)