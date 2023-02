La Suisse renforce sa coopération migratoire avec la Guinée-Bissau

Six demandes d’asile en 2022

Selon la statistique en matière d’asile du SEM, il y a eu en 2022, 24’511 nouvelles demandes d’asile en Suisse. Sur ce total, seules six ont été faites par des personnes originaires de Guinée-Bissau. Il s’agissait de cinq demandes primaires et d’une demande secondaire. «Les personnes qui déposent une demande primaire le font indépendamment d’autres personnes déjà en quête de protection. Par contre, les demandes secondaires font suite à des demandes d’asile déjà enregistrées (par ex., naissances, regroupements familiaux ou demandes multiples)», rappelle le SEM.