Réchauffement : La Suisse renonce à organiser la COP31 sur le climat

La Suisse n’accueillera pas en 2026 la 31e Conférence des Nations unies sur le climat (COP31). Le Conseil fédéral renonce à sa candidature. Berne cite la candidature avancée de l’Australie ainsi que l’examen des avantages et des inconvénients d’un tel engagement pour justifier la décision.

Le Conseil fédéral avait chargé fin juin, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et le Département fédéral des finances (DFF) d’étudier de manière approfondie l’organisation par la Suisse de cette conférence internationale aux retombées importantes. Le rapport montrait qu’il était possible pour notre pays de l’accueillir. Le coût de sa mise en œuvre était estimé à environ 300 millions de francs.