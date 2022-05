Aide humanitaire : La Suisse renouvelle son soutien à la population syrienne

À la sixième conférence de Bruxelles sur l’aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et des pays de la région, la Suisse a promis 60 millions de francs en 2022 pour aider la population.

Ce mardi, lors de la sixième conférence de Bruxelles sur l’aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et des pays de la région, la Suisse s’est engagée à verser 60 millions de francs en 2022 pour aider la population locale. Le pays «entend contribuer à protéger la population ainsi qu’à lui faciliter l’accès aux services et à améliorer ses moyens de subsistance», détaille le Département des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué de presse.

Le DFAE précise que «la situation humanitaire s’est nettement dégradée en Syrie ces deux dernières années». Entre 2020 et 2022, le nombre de personnes dépendant de l’aide humanitaire est ainsi passé de 11 millions à 14,6 millions. De plus, les pays limitrophes subissent également le conflit syrien: d’après les Nations Unis , plus de 5,5 millions de personnes ont fui la Syrie pour se réfugier dans les pays voisins.

Depuis 2011, la Suisse a débloqué quelque 590 millions de francs dans le but «de limiter les effets du conflit sur la population de la Syrie, de la Turquie, du Liban, de la Jordanie et de l’Irak», rappelle le DFAE. Le portefeuille d’interventions de la Suisse «comprend des projets d’aide d’urgence, des projets visant à protéger la population civile et des projets destinés à renforcer la résilience à long terme. Cet engagement humanitaire est le plus important de l’histoire de la Suisse», conclut le DFAE.