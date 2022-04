Coronavirus – La Suisse repasse sous les 10’000 cas

Le Valais a la plus faible incidence de Suisse romande avec 1397 cas pour 100’000 habitants. Moyenne nationale: 2596.

Pour ses derniers chiffres quotidiens (qui n’étaient donc pas donnés le 31 mars comme indiqué hier, mais ce 1er avril) l’OFSP annonce 9802 cas, repassant sous la barre des 10’000. Cela représente une très forte baisse des cas, de 46% par rapport à vendredi dernier (17’226). En outre 128 hospitalisations et 15 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures. 35’038 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 49% (41,5% pour les tests rapides antigéniques). Dès la semaine prochaine, les chiffres ne seront plus donnés qu’une fois par semaine, le mardi.