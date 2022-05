Jour du dépassement: la Suisse a épuisé les ressources le 15 mai

Jour du dépassement : La Suisse repousse la date de deux jours mais reste loin du compte

Le jour à partir duquel la Suisse vit «à crédit» du point de vue environnemental a reculé de deux jours. Les écologistes oscillent entre alarmisme et résignation.

L’équilibre dans plus d’un siècle

Du côté des optimistes, le WWF écrit ce jour que «notre planète, le climat et la biodiversité n’ont pas besoin d’une seule personne perfectionniste. En revanche, si des milliers de citoyens agissent, même imparfaitement, ils peuvent avoir un impact considérable.» Sur son site, l’organisation donne quelques conseils pour faire mieux, chacun à son échelle: prendre moins l’avion, manger moins de viande, utiliser les transports publics… et voter pour des écolos!

«Faire comme les politiciens: rien»

D’autres sont plus blasés par la situation. La Grève du climat, par exemple, a décidé, vendredi, d’imiter les politiciens. Et donc de ne rien faire. «Malgré de nouveaux rapports toujours plus sombres sur l'évolution de la crise climatique, la politique n'agit pas de manière appropriée. Elle se tait et se repose. C'est ainsi que les activistes de la Grève du climat ont décidé, en guise de protestation, d'en faire autant que les politiciens depuis le début de la crise climatique», dit le groupe dans un communiqué, l’illustrant avec une personne couchée dans l’herbe sur le dos en train de se relaxer.