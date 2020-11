Ce n’est pas encore la fin de l’alerte

Dans les tests rapides, le taux de positivité est de 24%, ce qui est assez similaire au taux des tests PCR, a-t-il encore indiqué. Les nombres de cas les plus élevés sont toujours observés en Suisse romande, et surtout dans les cantons de Fribourg, du Valais et de Genève.

Les cantons du Valais, du Tessin et de la Suisse orientale sont les plus touchés en termes d’hospitalisations. En comparaison internationale, les chiffres en Suisse sont très élevés, a précisé Stefan Kuster.

Installer SwissCovid

Il a encore indiqué que l’application SwissCovid est téléchargée quotidiennement 2,8 millions de fois. Le nombre d’utilisateurs actifs s’élève à 1,9 million, «un nombre stable», selon Stefan Kuster. Et d’ajouter qu’entre le 2 et le 8 novembre, plus de 7000 codes avaient été transmis via l’application.