Guerre en Ukraine: La Suisse pourra livrer du matériel de déminage à l’Ukraine

La Suisse va pouvoir livrer à l’Ukraine du matériel de déminage. Le Conseil fédéral a en effet approuvé mercredi une nouvelle disposition qui permet de déroger dans certains cas à l’embargo sur les biens d’équipement militaires, fait-il savoir dans un communiqué. Mais le service compétent devra vérifier que celui-ci sera utilisé conformément au droit et au but prévu, précise-t-il.

9e paquet de sanctions

Dès ce jeudi, il sera interdit de fournir des services dans les domaines des essais de produits, des études de marché et des sondages d’opinion ainsi que de nouveaux contrôles et restrictions applicables à l’exportation de différents biens. En font partie les biens à double usage, les biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, ou encore les biens destinés au renforcement de l’industrie russe, explique le gouvernement.