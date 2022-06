Nouvelles sanctions : La Suisse reprend l’embargo de l’UE sur le pétrole russe

Le Conseil fédéral a décidé de s’aligner sur les dernières sanctions européennes, qui touchent au commerce, au secteur financier et à des personnalités.

Au revoir, Sberbank

Par ailleurs, plus de 100 nouvelles personnalités russes et bélarusses sont visées par les sanctions. «Il s'agit de militaires tenus pour responsables des crimes commis à Boutcha, de personnes actives dans les domaines de la politique, de la communication/propagande ainsi que des cercles oligarchiques et des membres de leur famille», dit le gouvernement.