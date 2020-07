Fiscalité

La Suisse reste compétitive

Le pays est bien positionné en comparaison internationale, selon une étude. La réforme de l'imposition des entreprises n’y est pas étrangère.

En moyenne, les taux d'imposition ont diminué d'environ deux points de pourcentage, passant de 17,1 à 15,1%. Ce repli est à mettre sur le compte de la réforme sur l'imposition des entreprises, expliquent les auteurs du Swiss Tax Report 2020, qui compare 130 pays, dont la Suisse et ses 26 cantons. Le canton de Genève a ainsi fait passer son taux de 24% à 14% et celui de Fribourg de 20% à 14% dans le contexte de cette réforme.

De faibles taux d'imposition ne suffisent toutefois pas à garantir la compétitivité fiscale d'un pays sur le long terme, dans la mesure où d'autres facteurs entrent en compte, d'autant plus dans le contexte du projet BEPS de l'OCDE et du G20. Ces nouvelles règles visent à lutter contre l'évasion fiscale en taxant les profits à l'endroit où ceux-ci sont générés.

Pour KPMG, ce «changement de paradigme» promet des bouleversements dans la fiscalité. «A l'origine focalisé sur le secteur numérique, le projet s'est mué en une refonte générale des règles internationales pour de nombreuses industries», a souligné Stefan Kuhn, responsable du conseil fiscal et juridique pour KPMG. En outre, la crise du coronavirus risque de renforcer la course à la compétitivité fiscale, certains pays fortement endettés devraient ainsi se battre pour leurs recettes fiscales.

Zoug remporte la palme

En Suisse, les cantons de Suisse centrale et d'Appenzell Rhodes intérieures continuent de proposer les taux d'imposition les plus faibles du pays. Les bénéfices sont imposés à hauteur de 11,9% dans le canton de Zoug et de 12,3% à Lucerne, qui se retrouve relégué à la deuxième place. Le canton de Glaris a également opéré une nette baisse de sa fiscalité, se hissant désormais à la neuvième place des cantons les plus attractifs.